Wrze na linii Moskwa-Berlin. Rosja idzie do sądu

Konflikt rozpoczął się już we wrześniu 2021 roku. Wtedy to YouTube zdecydował się na zablokowanie kanału RT w swoim serwisie. Szefowa nadawcy nazwała ją wtedy "wypowiedzeniem przez Niemcy wojny medialnej Rosji". Kolejną jego odsłonę obserwujemy od grudnia, kiedy to RT DE rozpoczął nadawanie. W zeszłym tygodniu urząd ds. regulacji mediów podjął decyzje o zakazie emisji dla nadawcy.