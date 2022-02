Niemcy na wojennej ścieżce z Rosją. Moskwa zamyka Deutsche Welle

Niemiecka minister kultury Claudia Roth skrytykowała decyzję Kremla. "Zakaz nadawania Deutsche Welle w Rosji i zamknięcie jej biura w Moskwie są w żaden sposób nie do przyjęcia" - powiedziała. Roth zaapelowała: "Nie nadużywajcie problemów licencyjnych kanału RT do reakcji politycznej". Decyzja Niemców i odwet Rosjan może doprowadzić do wojny medialnej między krajami.