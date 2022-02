Zamknięto biura Deutsche Welle w Moskwie. Mszczą się za ruch Berlina

"To tylko pierwszy etap"

MSZ Rosji oświadczyło przy tym, że jest to "pierwszy etap" reakcji Moskwy na zakaz nadawania w Niemczech kanału RT DE. Ten niemieckojęzyczny kanał rosyjskiej telewizji państwowej RT powinien był ubiegać się o licencję na nadawanie w Niemczech od tamtejszego regulatora mediów MABB, ale tego nie uczynił. Restrykcje wobec DW wywołały w Niemczech oburzenie i apele do kanclerza Olafa Scholza, by zażądał anulowania zakazu na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem 15 lutego.