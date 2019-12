WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze antoni macierewicz + 4 edmund jannigerpolska fundacja narodowaradosław fogieltłit Natalia Durman 2 godziny temu Wrzawa wokół wyjazdu Edmunda Jannigera do USA. Radosław Fogiel komentuje Posłowie KO żądają od ministra kultury informacji o wydatkach na wyjazd Edmunda Jannigera, ówczesnego doradcy Antoniego Macierewicza, do... Rozwiń Antoni Macierewicz Popisał Wczoraj … Rozwiń Transkrypcja: Antoni Macierewicz Popisał Wczoraj wydaniu to byłem stalinem dzisiaj według Onet Szastam kasą Arabski Wierzba zdębiał Adą Saper Jeszcze Na jeża To jest jak nie ma argumentów merytorycznych co trzeba UPS Same Wszystkie Zaczynaj mnie dzisiaj kompleksy że ja tak prozą Panie dyrektorze To dlaczego odnosił się pan minister Macierewicz Jak Domyślam się Wklej na Tekst Na jednym z portali internetowych dotyczących polskiej fundacji Narodowej i mieliśmy to już czasie Wyborczych Zarzucano jakieś Rzekomo Wydatkowanie pieniędzy na Działa Kierował Partner amerykańskiego Tylko że należałoby Sprawę Dokładnie Wydawane bezsensownie pieniądz Sensownie Ale z tego co wiem kiedy ostatni raz sprawdzałem Fundacja Narodowa Wspólnego nie miałem stan trudno mi W roli rzecznika ale z tego co wiem bo jest to wiedza publiczna Raporty sprawozdania polskiej fundacji Narodowej są regularnie z Wymagam jej Przekazywane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego które fundacje nadzoruje Wielokrotnie Ja się nią interesowała więc tutaj Czeska w sposób jasny ekran Jest prześwietlany może się interweniowała interesowała Transparent Posłowie koalicji Obywatelskiej żądają od Ministra Kultury informacji o wydatkach polskiej fundacji Narodowej Na wyjazdy USA 20 letniego Edmunda jannigera Miał towarzyszyć ministrowie w wyjeździe na końcu Chicago Z pewnością minister kultury się do tych Żeby już nie możesz Żądanie odniesie Ministra Kultury w Nadzór nad Polską narodową od wielu w Za każdym razem za każdym razem mam wrażenie że Te informacje są przekazywane Bo gdyby tak nie było to Sprawa o polskiej fundacji Narodowej Jeżeli byśmy na stopach Nie jest więc jest ataki dyżur Króliczek dogonię Mam wrażenie Takim po prostu chłopiec do bicia A trochę tak Nikt nie ukrywa że być może Pewne działania fundacji były bezpieczne czy nie do końca dobrze komunikat Dzisiaj mamy Sytuacja w której została ona dyżurnym chłopcem do bicia na warto pamiętać jednak o dość duży kościół Chociażby spoty promujące Polskę w Stanach Zjednoczonych obejrzał Wesele Około 100 milionów Amerykanów Więc myśl Jednak Fundacja ma się też czym po Tak ale to Jedno nie wyklucza Drugą Nie wyciągają pieniądze bez żadnych Dlatego Sprawozdania które Fundacja składa Czemu mają służyć Wszelkie wydatki były Rozlicz Zapora żeby się Najwyższa Izba Kontroli zajęć Fundacja To Nie jest pytanie do mnie to pytanie Plan pracy i plan kontroli ma Najwyższa Izba Kontroli