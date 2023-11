Gorąco w studiu TVN24. "To było upokorzenie"

Do sprawy odniósł się następnie Michał Wawer z Konfederacji. - Wyszła ogromna obłuda po obu stronach sporu. W ostatnich dniach z ust każdego można było usłyszeć, że każdy klub powinien mieć swojego wicemarszałka. Kiedy przychodzi co do czego, to tak naprawdę jedyne ugrupowania, które są w tym konsekwentne, to Trzecia Droga i Konfederacja - ocenił.