Ważne stanowisko dla polityka PiS. Koalicja zapowiada zmianę

W poniedziałek na inauguracyjnych posiedzeniach Sejm i Senat wybrał marszałków i wicemarszałków. Przegrała kandydatka PiS na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek. Z kolei w Senacie przepadł kandydat PiS na wicemarszałka Marek Pęk. I o ile w przypadku Elżbiety Witek politycy koalicji podkreślają, że decyzja była właściwa, to jeśli chodzi o Marka Pęka wydaje się, że może on jednak objąć to stanowisko.