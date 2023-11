"Małpoludy". Powitali Kaczyńskiego na Wawelu

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał do Krakowa, by wziąć udział w miesięcznicy pogrzebu swojego brata Lecha i jego żony Marii, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku. Razem z Kaczyńskim do stolicy Małopolski przybyli m.in. Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak czy Beata Szydło.