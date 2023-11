Karnowski oburzony zdjęciem. Ale to nie jest "ordynarny fotomontaż"

Dyskusja rozpoczęła się od uwagi publicysty "Do Rzeczy" Łukasza Warzechy, który napisał na portalu X, że najbardziej go śmieszy, "kiedy grzmią, jakie to straszne odchodzi łamanie demokracji i zemsta, bo w demokratycznym głosowaniu ich skompromitowana kandydatka nie zebrała bezwzględnej większości". "Śmieszy mnie to, bo dobrze pamiętam ten walec z pierwszej kadencji, którym jechali czasami do 4 nad ranem, z nikim i niczym się nie licząc" - dodał.