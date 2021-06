Wrzawa po słowach Baracka Obamy o Polsce. "Ta wypowiedź nie jest przypadkowa"

Były prezydent USA Barack Obama skrytykował w rozmowie z CNN styl rządów w Polsce i na Węgrzech. - Wszyscy obywatele muszą wiedzieć, że droga do niedemokratycznych Stanów Zjednoczonych to nie jest jeden etap. To cała seria kroków - mówił Obama. Jako przykład państw, które od demokracji odeszły, podał właśnie Polskę i Węgry. - Jeszcze 10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, a stały się w gruncie rzeczy autorytarne - stwierdził. - Nie tylko Barack Obama o tym wie, wiedzą o tym również inni przywódcy, w innych państwach. Zwrócę uwagę na to, że wiceprezydentem Obamy był Joe Biden. Ta wypowiedź nie jest przypadkowa. Możemy się domyślać, że Biden ma podobne zdanie - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - Trzeba być naiwnym, by nie wiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, wszyscy obserwują. Jak rozmawiam z innymi politykami czy polityczkami z zagranicy, to oni wszystko wiedzą na temat tego, co tu się dzieje - dodała.