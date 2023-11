"Wrota nieba" uchylone. Hamas zwolnił pierwszych zakładników

Pierwszych trzynastu zakładników, wziętych do niewoli przez Hamas 7 października, zostało przekazanych pracownikom Czerwonego Krzyża. Karetkami są wywożeni ze Strefy Gazy do Egiptu. Izraelska armia przetransportuje ich następnie do bazy Hatzerim, gdzie przejdą wstępne badania, a potem trafią do szpitala. Operację tę nazwano "Wrota nieba".