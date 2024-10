Wróg Putina przekonuje. "Trzeba złożyć im ofertę"

- Chodzi o rozbijanie elit, a nie walkę między dobrem a złem. Amerykanie tego nie rozumieją. Do dziś krytykują mnie w różnych departamentach w Stanach Zjednoczonych za wspieranie Prigożyna w tamtym czasie. Mówią: "jak mogłeś go wspierać?". A ja odpowiadam: "jak mogliście go nie wspierać?". Chodzi właśnie o podział elit i reżimu. To o tym wszyscy marzymy. Czy myśleliście, że starcie będzie między Putinem a Jezusem Chrystusem? – ironizował.