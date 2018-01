Wrocławscy policjanci mają poprawić swój wizerunek. "Próba wyjścia z problemów"

Policjanci z Wrocławia mają kręcić filmy w trakcie swojej pracy i pokazywać na nich, jak skuteczni są w akcji. Portal tvn24.pl dotarł do oficjalnego polecenia wydanego im przez nadkomisarza Sławomira Wolka.

ZOBACZ WIDEO: Nielegalne substancje ukryte w kartach do gry

Naczelnik wydziału prewencji i patrolowego Sławomir Wolka znalazł rozwiązanie dla tej sytuacji - kampania promocyjna realizowana przez policjantów. W liście skierowanym do pracowników wrocławskiej komendy zwrócił się z prośbą "o zachęcenie podległych funkcjonariuszy do wykonywania zdjęć lub nagrywania krótkich filmików z realizowanych zadań".

Zalecenia mają być wynikiem spotkania komendantów powiatowych i miejskich z przedstawicielami MSWiA. Jeden z uczestników narady powiedział portalowi tvn24.pl, że "w dyskusjach Wrocław, po wielokroć, był przedstawiany jako przykład serii błędów. Te zalecenia z filmami to próba wyjścia z głębokich problemów. Byle nie urodziła kolejnych problemów". Podkreślił on, że policjanci zajęci filmowaniem mogą stać się łatwiejszym celem, a i same nagrywanie może budzić wątpliwości. Rozmówca portalu uważa jednak, że trzeba podjąć ryzyko.