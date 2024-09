Hydrolog IMGW odpowiada na zarzuty Tuska. "Modele są aktualizowane"

Podczas spotkania sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk zauważył, że wczorajsze prognozy dotyczące stanu wód były bardziej optymistyczne. W odpowiedzi usłyszał, że w ciągu doby powinniśmy widzieć spadki. - Państwo nie jesteście w stanie przewidzieć precyzyjnie stanu wody. Jest inaczej niż 8 godzin temu sądziliśmy - mówił Tusk do przedstawiciela IMGW. O słowa premiera w programie specjalnym WP został zapytany przedstawiciel IMGW, synoptyk hydrolog Jan Szymankiewicz. - W instytucie modele są aktualizowane, i tak jak mówiłem, we Wrocławiu aktualnie jest obserwowany stan wody na poziomie 636 centymetrów, a ta prognoza kulminacji zakłada możliwy wzrost do 645 cm. To już powinno być to maksimum na dziś. Kolejne stacje to Brzeg Dolny i Malczyce. Tam powinniśmy liczyć się z możliwością większego i bardziej gwałtownego wzrostu stanu wody - odparł Jan Szymankiewicz.