1 z 6 Wrocław. Tragiczny wypadek rowerzystki z dzieckiem Matka zginęła, dziecko jest ranne

Nie żyje kobieta, a jej 5-letni synek trafił do szpitala po tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek we Wrocławiu. Matka chłopca jechała rowerem, 5-latek siedział w foteliku, gdy nagle zostali potrąceni przez autobus na ul. Sanockiej. Po wypadku oboje zostali uwięzieni pod autokarem. Mężczyzna, który był obok, opowiedział, co widział.

East News Podziel się