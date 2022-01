Wróci kontrowersyjna ustawa? RPO przekonuje

- Widzę potrzebę prowadzenia bardziej jednoznacznego systemu zachęt do tego, żeby się szczepić. Nie powinno budzić wątpliwości, że szczepienia ratują życie i zdrowie. Takie jest stanowisko ekspertów - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie powinno się wrócić do prac nad projektem ustawy, która pozwalałaby pracodawcom weryfikowanie stanu zdrowia swoich pracowników. - Skoro obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy w swoim zakładzie pracy - także jeśli chodzi o ochronę zdrowia - to jednocześnie przepisy prawa powinny udzielać pracodawcy upoważnienia, żeby mógł realizować to zadanie w sposób właściwy. (...) Nie można uznać, że ta ustawa narusza Konstytucję - stwierdził. Dodał, że nie chodzi tu o przymus szczepień, ponieważ pracownicy mogą się również wylegitymować aktualnym testem. Przyznał jednak, że ogranicza to wolność.