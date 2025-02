Wraki na wystawie w Polsce mogły eksplodować. Prokuratura bada sprawę

Saperzy potwierdzili obecność materiałów niebezpiecznych, w tym granatów i amunicji, które mogły doprowadzić do eksplozji. - Mogę potwierdzić, że we wrakach znalezione zostały materiały niebezpieczne. Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających, że sprzęt ten został sprawdzony na granicy. Poprosiliśmy saperów, by do wyjaśnienia tej sprawy nie detonowali zabezpieczonych materiałów, by mogli je zbadać biegli - powiedział Jan Jałowczyk z RARS portalowi Onet.