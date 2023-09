Wracają upały. Na termometrach nawet 30 stopni C.

Mgły spodziewane są głównie na Wybrzeżu, na Pomorzu i w rejonach podgórskich. - Temperatura minimalna wyniesie od ok. 6-7 stopni Celsjusza w dolinach karpackich, 9-10 stopni na południowym wschodzie i na Suwalszczyźnie, do ok. 14-15 stopni na krańcach zachodnich, nad morzem i miejscami na Mazowszu – powiedziała synoptyk IMGW. Wiatr nadal na ogół słaby.