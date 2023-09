Podwyżki dla sędziów? Mocne słowa z Lewicy

Wynagrodzenia sędziów. Lewica krytykuje pomysł podwyżek

Do wtorkowego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego na konferencji prasowej odniósł się poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Ci ludzie, którzy zasiadają w tym budynku (Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.), będą rozstrzygali o swoich kieszeniach. Będą rozstrzygali o tym, czy należą im się gigantyczne podwyżki […] 14 to jest liczba dni pracy Trybunału Konstytucyjnego w 2023 roku, jeśli chodzi o posiedzenia i rozprawy. 10 tysięcy to jest kwota planowanej podwyżki dla pani Julii Przyłębskiej, która mieni się prezesem tego sądu. 43 tysiące to będzie pensja Julii Przyłębskiej po podwyżce. 8 tysięcy to jest planowana podwyżka dla sędziów, a także tych, którzy są dublerami i dublerami dublerów. 35 tysięcy: tyle będą zarabiali ci ludzie po planowanej podwyżce - wskazał polityk.