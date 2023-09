Najdroższe obietnice wyborcze. Podała źródła finansowania

Według wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentowanych w serwisie Money.pl, to Lewica ma najbardziej kosztowne obietnice wyborcze. To 227,4 mld zł. - Lewica nie chce doprowadzić do bankructwa państwa. Lewica chce systemowych rozwiązań - kontrowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. - Nie da się dziś naprawić systemu ochrony zdrowia bez dosypania pieniędzy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wprowadził całkowity zakaz aborcji, wiemy, że nie tylko kobiety umierają, ale mają ograniczony dostęp do znieczuleń. PiS, jako najbardziej antykobiecy rząd, chce, by kobiety rodziły w bólu. Są obszary, w których trzeba znaleźć oszczędności. Kościół od lat żeruje na państwie polskim. Zamiast armii katechetów potrzeba armii psychologów. Nie ma uzasadnienia dla Willi Plus. Trzeba zmienić wycenę świadczeń, także tych dot. zdrowia i życia kobiet - dodała. Prowadzący program Patrycjusz Wyżga wspomniał, że był świadkiem czterech porodów. Mówił, że nawet przy znieczuleniu ból porodowy jest niewyobrażalny dla mężczyzny. - Dobrze, że nie rządziła wtedy Konfederacja oferująca bon na 4 tys., który takiego porodu by nie opłacił. On nie pokryje żadnych kosztów związanych z operacją, nawet z porodem - dodała Kotula.