Wraca temat reparacji. "Niemcy w końcu dojrzeją"

Wiceminister z PiS na antenie Wirtualnej Polski o uroczystościach w getcie warszawskim. Minister przyznał, że przy okazji spotkania z prezydentem Niemiec podjęte zostaną kwestie reparacji wojennych. Gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Tłit" był wiceszef resortu kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, który mówił o uroczystościach z udziałem głów trzech państw w Warszawie. Wiadomo, że prezydenci Polski Andrzej Duda, Izraela Izaak Herzog oraz Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaplanowali przemówienia i złożą wieńce kwiatów przed pomnikiem Bohaterów Getta. - Mam nadzieję, że mimo niesprzyjającej pogody udział w uroczystościach wezmą też mieszkańcy Warszawy. Stolica była miastem dwóch powstań, a powstanie w getcie to była walka o wolności i próba zemsty. Należy się hołd tym ludziom. Myślę, że to jest także ważne dla Izraela i całej diaspory żydowskiej - przyznał Jarosław Sellin. Wiceminister mówił także reparacjach wojennych od Niemiec w kontekście przyjętej we wtorek przez rząd uchwały w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia. - Niemcy prędzej czy później dojrzeją do myśli, że z takim krajem jak Polska warto mieć dobre relacje, w których nie ma żadnych zadr z przeszłości. Ta uchwała jest zachętą do kolejnej noty i przekonania Niemiec, że do tematu należy usiąść i o nim dyskutować - ocenił polityk.