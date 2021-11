Ankieta NBP o Donaldzie. "Uruchomił wielką falę ataków"

Przypomnijmy, że czwartkowy wpis Biura Prasowego Narodowego Banku Polskiego brzmiał: "Kierownik polowania zagrał na trąbce i ogary poszły w las", co można odczytać jako komentarz do fali krytyki, która wylała się NBP, a którą władze banku mogły odebrać jako medialną nagonkę. Druga część tego cytatu, czyli fragment "Ogary poszły w las" to zdanie, które rozpoczyna powieść Stefana Żeromskiego "Popioły".