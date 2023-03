Wpadli w zasadzkę. Potężna eksplozja T-72 pod Donieckiem

Bolesne straty armii Putina na odcinku frontu pod Donieckiem. Rosjanie wpadli w zasadzkę i nie mieli żadnych szans na przeżycie. Ukraińcy pokazali nagranie, na którym widać, jak pocisk z naramiennej wyrzutni Javelin trafia we wrogi T-72. Po uderzeniu dochodzi do pożaru czołgu, a gdy ogień zajmuje zgromadzoną w środku amunicje, następuje potężna eksplozji. Nad ziemią uniosły się olbrzymie kule ognia i kłęby czarnego dymu. W akcji udział brali obrońcy Kijowa z 36. Brygady Sił Zbrojnych. Dzięki świetnemu rozpoznaniu terenu, przygotowano zasadzkę, która miała na celu zmylić okupantów. Rosjanie niczego się nie spodziewali. Tymczasem Ukraińcy oddaleni o niecałe 5 km tylko czekali aż siły nieprzyjaciela zjawią się na wyciągnięcie dłoni i właśnie wtedy przeszli do ataku. Amerykańskie Javeliny znów sieją spustoszenie na froncie, a jeszcze do niedawna brakowało do nich amunicji. Najnowsze nagrania potwierdzają, że amerykańska broń ponownie zadaje bolesne ciosy armii wroga.