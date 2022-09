Wpadł po 50 latach. Były prokurator z USA podejrzany o zabicie 19-latki

Choć do zbrodni doszło w 1972 roku i wielokrotnie wznawiano w tej sprawie dochodzenie to dopiero w grudniu ubiegłego roku nastąpił przełom. Wówczas funkcjonariusze otrzymali anonimowe zawiadomienie o tym, że mordercą może być 77-letni Tudor Chirila Junior, były zastępca prokuratora generalnego stanu Nevada. Policja przystąpiła do działania i pobrała próbkę DNA od syna mężczyzny, Johna. Badanie wykazało, że jest on biologicznym dzieckiem osoby, której DNA zabezpieczono 50 lat temu na miejscu zbrodni.