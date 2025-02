Sikorski zakpił z podróży Nawrockiego. Nie czekał długo na odpowiedź

Według posłów KO Patryka Jaskulskiego i Adriana Witczaka Nawrocki zwiedził cały świat, nie wydając przy tym ani złotówki z własnej kieszeni. Apelują o wyjaśnienie, co załatwił za te publiczne pieniądze .

W tej sprawie zwrócił się bezpośrednio, za pomocą mediów społecznościowych, do Karola Nawrockiego minister Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych postanowił zażartować, a szef IPN odpowiedział .

"Ponieważ Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej poprosiła mnie o złożenia wizyty w Zimbabwe jako Prezydencja, chciałbym niniejszym zapytać prezesa, jakie polskie sprawy można tam przy okazji załatwić " - napisał Sikorski na platformie X.

"Ja już załatwiłem bardzo ważną sprawę - cmentarz dla polskich cywilów z IIWŚ. Posłucha Pan na miejscu, jakie wrażenie to zrobiło na lokalnej społeczności. Wracamy po swoich, budujemy powagę państwa polskiego" - napisał Nawrocki.

Wyjaśnił, że odwiedził to miejsce z grupą harcerzy. Załączył też kąśliwą uwagę: "Także może Pan Minister - wzorem partyjnego kolegi, który chce być prezydentem - nic nie robić. Śniadanie, obiad, kolacja, dwa samozachwyty, lokalna elita i do domu. Have fun" - zadrwił.