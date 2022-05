Wpadka w ukraińskim arkuszu maturalnym? Nie przetłumaczono odpowiedzi

Ale, szanowni państwo, do tego potrzebne jest, i to pilnie, wypracowanie przepisów - podkreśliła wiceprezydent stolicy. - Nauczyciele polscy nie organizowali nigdy matur dla młodzieży spoza naszego kraju i nie ma pod to rozwiązań ustawowych, więc bezwzględnie pilnie należy je przygotować - powiedziała.