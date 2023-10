Wpadka prezydenta Polski z odznaczeniem dla zmarłego. "Niezręczne niedopatrzenie"

Co na to Cichocki? W mailu przesłanym do Wirtualnej Polski zapewnia, że "żadnego przestępstwa nie popełnił". Twierdzi również, że opisane w liście wdowy do prezydenta zgromadzenie, na którym objął stanowisko prezesa Teldatu, odbyło się "zgodnie z prawem i skutecznie". Miał to potwierdzić sąd cywilny w nieprawomocnym orzeczeniu.