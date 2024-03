Wpadka policji. Zarzuty ws. kampanii i znikających komentarzy

Na zdjęcie umieszczone na Facebooku szybko zareagował jeden z internautów. "Robicie kampanię w sposób sprzeczny z kodeksem wyborczym w budynku WORD, a fakt, iż jest tam także pański kolega Igor Dzikiewicz (kandydat na radnego), tylko to potwierdza. W pogotowiu te kamizelki były zamawiane, że pan dyrektor pogotowia się stawił i prężył pierś do zdjęcia?" - spytał Maciej Kuta, zwracając się w komentarzu do Wojciecha Babicza.