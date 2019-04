Wpadka Kancelarii Prezydenta. Kontrowersyjny tweet na jej profilu

Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczęły się w piątek obrady okrągłego stołu ws. oświaty. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie stwierdził, że ich formuła "nie jest rozwiązaniem najszczęśliwszym". Po południu na profilu Kancelarii Prezydenta pojawił się kontrowersyjny tweet, który wyśmiewał inicjatywę premiera Mateusza Morawieckiego. Po kilkunastu minutach został jednak usunięty.

Wpis Muchy został przekazany dalej przez Kancelarię Prezydenta, co całkiem zrozumiałe. Chwilę później administrator oficjalnego profilu Kancelarii zrobił jednak coś niezwykłego - przekazał dalej krytyczny komentarz jednej z internautek. "Tylko to wszystko można obśmiać" - napisała pod postem Pawła Muchy.

- Traktuję te obrady ogromnie poważnie - zapewnił podczas konferencji prasowej premier. - Słyszałem też w przerwie, że jeden ze związków zawodowych, których tutaj nie było przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się też to z włączeniem pracodawców, w formule Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że to jest do rozważenia - i pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę, żeby też objął patronatem oczywiście te nasze obrady, które się rozpędzają, które są bardzo owocne - zapowiedział Mateusz Morawiecki.