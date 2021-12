WP: PiS wraca z ustawą ws. kontroli szczepień przez pracodawców. Projekt z wybitymi zębami

Pierwsze zapowiedzi polityków PiS ws. projektu o weryfikacji szczepień przez pracodawców pojawiły się już w lipcu. Według deklaracji ministra zdrowia miał on trafić na posiedzenie Sejmu już na początku lipca, ale ostatecznie nigdy nie został przyjęty przez rząd. 18 listopada grupa posłów PiS zapowiedziała złożenie analogicznego projektu, lecz w związku z krytycznymi głosami wewnątrz PiS nigdy nie został on opublikowany. Zapowiadana obecnie wersja przepisów to już trzecia próba wprowadzenia projektu do Sejmu.