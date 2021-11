Do Sejmu wciąż nie wpłynął projekt PiS ws. weryfikacji szczepień. "Nie mam informacji, że miałby być wycofany"

W ubiegłym tygodniu posłowie PiS zapowiedzieli projekt ustawy, który ma umożliwić pracodawcy sprawdzenie czy pracownik jest zaszczepiony. Jednak jak przekazała marszałek Elżbieta Witek, takie przepisy wciąż nie wpłynęły do Sejmu. Czesław Hoc (PiS) zapewnia jednak, że nie oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość chce wycofać się z próby przeforsowania projektu. Ma on zostać złożony "lada dzień".