Pracodawcy sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony? Będzie poselski projekt ustawy

Jednak, jak ustalił reporter WP Patryk Michalski, projekt nie trafił jeszcze pod obrady Rady Ministrów. Miał zostać zablokowany ze względów politycznych. Partia rządząca miała się obawiać, że pomysł źle wpłynąłby na słupki poparcia i doprowadziłby do utraty większości sejmowej. Projektowi sprzeciwia się bowiem grupa posłów klubu PiS, powiązana między innymi z politykami wchodzącymi w skład Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu. Resort miał walczyć o to, by projekt ten trafił do Sejmu jako przedłożenie poselskie.