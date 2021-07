WP: Nawet 6000 zł podwyżki dla wiceministrów, wyższe pensje dla posłów. Hojny gest Andrzeja Dudy

Partia rządząca chce, żeby decyzja Andrzeja Dudy zdjęła z parlamentu obowiązek kontrowersyjnej dyskusji nad podwyżkami. Już w ubiegłym roku PiS przedstawiło projekt ustawy w tej sprawie, który uzyskał poparcie opozycji. Posłowie potrzebowali tylko siedmiu godzin, by w ekspresowym tempie zdecydować o podwyżkach dla siebie. W związku z potężnymi emocjami społecznymi Senat zablokował jednak ustawę, przez co trafiła ona do kosza.