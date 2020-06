Wotum zaufania dla rządu. Kampania Dudy w całości oparta na współpracy z premierem. W tle konflikt z Nowogrodzką

Andrzej Duda zaproponował Mateuszowi Morawieckiemu, by wystąpił do Sejmu o wotum zaufania. Ten ruch miał zaskoczyć opozycję i być demonstracją siły i jedności obozu władzy. Dla samego prezydenta miał to być z kolei element kampanijnej ofensywy. I dowód świetnej współpracy z szefem rządu.