Wotum nieufności wobec ministra rolnictwa? "Decyzja nie zapadła"

- Złożyliście w ostatnich miesiącach wnioski o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza, Adama Bodnara i Marcina Kierwińskiego. Teraz będziecie składać wobec Czesława Siekierskiego? Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że co piąty ankietowany uważa, iż minister rolnictwa powinien odejść z rządu - z takim pytaniem Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit" w WP, zwrócił się do swojego gościa, posła PiS Krzysztofa Szczuckiego. - Przeglądałem ten sondaż, podzielam przekonania Polaków. W ogóle cały rząd powinien zostać podany do dymisji, to jest wersja optymalna - odparł polityk PiS. - Nie widzę, by pan minister Siekierski cokolwiek robił, nie widać efektów jego działań, z wyjątkiem ściągnięcia listy firm, które nielegalnie importowały zboże z Ukrainy do Polski - ocenił Krzysztof Szczucki. Przyznał, że decyzja wotum zaufania wobec ministra rolnictwa nie jest wykluczona, choć "taka decyzja jeszcze nie zapadła".