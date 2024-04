Rekonstrukcja rządu. Kto do dymisji? Polacy wskazali

- Bartłomiej Sienkiewicz i Adam Bodnar to dwaj politycy, którzy dokonywali "depisizacji" po poprzedniej władzy, co czyniono nie do końca zgodnie z procedurami, a z pewnością niezgodnie z dobrym obyczajem. Część elektoratu - która nie jest zoologicznie "propisowska" czy "proplatformerska", a więc ludzi środka, którzy głosują różnie, ale zachowują roztropność w ocenie sytuacji - w tej kategorii pewnie doszła do refleksji, że coś było "nie halo", gdy na przykład służby siłowo weszły do domu jednego z byłych ministrów podczas jego nieobecności i zaklejały kamery monitoringu wewnętrznego, co mogło sugerować, że chcą coś ukryć - mówi prof. Drzonek.