Wotum nieufności. Sejm zajmie się wnioskiem dla Jarosława Kaczyńskiego

Wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wpłynął do laski marszałkowskiej 20 listopada. Koalicja Obywatelska zwróciła się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by na najbliższym posiedzeniu izby zająć się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.