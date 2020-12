Jarosław Kaczyński przekroczył uprawnienia? Jest decyzja prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli posłowie Lewicy, według których, lider Prawa i Sprawiedliwości miał nakłaniać do udziału w bójkach i pobiciach.

- Zawiadomienie posłów Lewicy rozpoznawane było w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. W przedmiotowej sprawie w dniu 20 listopada 2020 r. wydana została decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego - informuje Wirtualną Polskę Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

Chodzi o zawiadomienie z początku listopada złożone przez polityków Lewicy: posłankę Joannę Scheuring-Wielgus i posła Krzysztofa Śmiszka. Ich zdaniem, prezes PiS Jarosław Kaczyński "wyczerpał znamiona przestępstw takich jak podżeganie do przemocy, podżeganie do gróźb, podżeganie do udziału w bójkach, a także przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego”.

Politycy jako konkretny przykład wskazali orędzie prezesa PiS z 27 października, które ukazało się w mediach społecznościowych. I było reakcją wicepremiera na protesty w ramach Strajku Kobiet.

"W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości oraz wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo” - mówił wówczas Kaczyński.

Zdaniem posłów Lewicy, prezes PiS zawezwał swoich zwolenników do tego, aby dali odpór pokojowym demonstracjom.

"Uważamy, że Jarosław Kaczyński wyczerpał znamiona przestępstw takich jak podżeganie do przemocy, podżeganie do gróźb, podżeganie do udziału w bójkach, a także przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego, czyli wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego" - argumentowali politycy Lewicy.

Prokuratura nie podzieliła argumentów polityków opozycji, nie doszukując się podstaw do wszczęcia śledztwa.