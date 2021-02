WOŚP 2021. Ojciec Paweł Gużyński o dyskredytowaniu akcji Jurka Owsiaka. "Bezczelny sabotaż"

Jeden z krakowskich księży przepędził wolontariusza WOŚP, za co parafia później przeprosiła. Część duchownych, w tym ojciec Paweł Gużyński, sprzeciwiają się tego typu działaniom i napisali list z podziękowaniami dla Jurka Owsiaka. Dominikanin komentuje głosy, które pojawiły się po tym, jak lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poparł Strajk Kobiet, czym miał wyrazić wsparcie dla inicjatywy aborcji. - To jest właśnie to tanie, prymitywne chamskie moralizatorstwo, które próbuje nam się wcisnąć - mówi o. Gużyński. Duchowny nazywa bezczelnym sabotażem społecznym próbę zdyskredytowania dobra, jakie jest związane z WOŚP. Dominikanin sugeruje, aby osoby krytykujące akcję Jurka Owsiaka napisały oświadczenie, w którym deklarują, że nie chcą, aby zostały podłączone do sprzętu z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - To jest idiotyzm - podsumowuje o. Gużyński.

