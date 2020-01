WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze michał kamiński + 2 newsroomradosław fogiel oprac. Anna Kozińska 3 godziny temu WOŚP 2020. Wicerzecznik PiS przyszedł do studia bez serduszka, wyszedł już z nim Wicerzecznik PiS przyszedł do studia programu WP #Newsroom bez serduszka WOŚP. Dlaczego? - Nawet gdy wrzucam do puszki, nigdy nie biorę serduszka.... Rozwiń Nie ma serduszka odkleiło się Nie … Rozwiń Transkrypcja: Nie ma serduszka odkleiło się Nie było chęci Przykleić dzisiaj to znaczy ja nigdy Wolontariuszy Jak Nigdy nie biorę serduszka zawsze uważam Co zostawisz na in Ja nie mam płytki mam parę serduszek czy Pan potrzebuje nakonowska nie przykleił Nie ma obowiązku ale oczywiście przykleić proszę Technicznie Bo to jest chyba że szok Technicznie przygotowany wywołuje Różne emocje w nas Polakach ale chyba No dobrze czy ten Owsiak Generalnie nie ma się co kłócić o sprawy które Komuś pomagają Czytaj z Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Czy to są zbiórki internetowe typu SiePomaga Czy cokolwiek jeżeli jeżeli służy to dobrej sprawie GT5 Przekazy z Na cele charytatywne dla kogoś kto jest poszkodowany kto ma w życiu gorzej to generalnie chyba warto Pomagacie Ja jestem różne kontrowersje dotyczące różnych akcji dlaczego Poglądy Jurka Owsiaka jest może mniej akceptowalny Ale też uważam że nie ma tego powodu Czat Serdecznie dużo po Akcje i które można wesprzeć Żeby każdy miał poczucie że robi coś dobrego i robił to zgodnie z głosem Ktoś chce pomagać to znajdzie Bardzo Tych słów mojego czcigodnego przedmówcy Ja myślę że warto byśmy dzisiaj W jakikolwiek Wpadnij dzisiaj Jesteś świątecznej pomocy po prostu powiedzieli dziękujemy Roboty robić Ale także myślę Ja dzisiaj jestem W różnych W moim okręgu Zapraszamy na różne aukcje Parę razy dałem moją Po co mi Pogoda w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to to że one się odwołuje do czegoś czego I nagle spotykają się ludzie którzy wyszli właśnie z kościoła w tej niedzieli i tych Tacy którzy do kościoła w ogóle nie poszli to i nagle robią razem coś I ludzie którzy dzisiaj byłem W PiS wygrywa i w takich gminach w moim okręgu wyborczym w którym zdecydowanie przegrywa i wszędzie były trener To oznacza że To potrafi i wyborców wpisuje wyborców opozycji włączyć