Woś twierdzi, że nie jest podejrzany. "Doskonale wie, że złamał prawo"

Prokurator Krajowy przedstawił we wtorek Michałowi Wosiowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków ws. Funduszu Sprawiedliwości. Ten jednak stwierdził, że nie uznaje działania przez organ nieuprawniony, w związku z czym nie jest podejrzanym. - Pan Woś wczoraj zaatakował urzędników państwowych, nie zaatakował polityków- stwierdził w programie "Tłit" WP europoseł Dariusz Joński. Gość programu powiedział, że "dziwi się, że to robi były wiceminister sprawiedliwości". - Skoro złamał prawo, to muszą mu postawić zarzuty i on doskonale wie, że złamał prawo. Ma tego pełną świadomość, a mimo tego brnie i oskarża, atakuje w sposób perfidny urzędników państwowych. Czy to pomoże? Wątpię. Czy odpowie za to? Tak - powiedział polityk KO. Joński stwierdził również, że Woś powinien surowo za to odpowiedzieć. - Tak jak zawsze Ziobro chciał surowych kar, to mam nadzieję, że pan Woś zostanie bardzo surowo ukarany - powiedział gość programu.

Rozwiń