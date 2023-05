Woś specjalnie pokazał flagę UE. Rychard: była w pogotowiu

Socjolog Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Rychard w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o to, czy wierzy w projekt Suwerennej Polski. - To można rozpatrywać na kilku poziomach. Wierzę w to, że Solidarna Polska chciała znaleźć bardziej wyrazistą tożsamość, dlatego się przekształciła - stwierdził. - W moim przekonaniu symbolem tej wyrazistości jest flaga Unii Europejskiej niemieszcząca się w kadrze - powiedział ekspert i zaznaczył, że też zauważył, że Michał Woś w rozmowie z dziennikarzem WP za sobą miał flagę Polski oraz NATO. O brak unijnej flagi zapytał podczas wywiadu Mateusz Ratajczak. Wtedy wiceminister sprawiedliwości przysunął unijną flagę i stwierdził, że ta nie mieściła się w kadrze. - Jakoś ukradkiem w kąciku tego kadru zmieściła się tak, jakby była po to, aby ją wprowadzić do tego kadru na wyraźne życzenie. Była w pogotowiu - wskazał socjolog. - To jest wyrazisty program, który może znaleźć jakieś poparcie. Być może większe niż miała do tej pory Solidarna Polska, która była do tego czasu w zasadzie trochę bardziej radykalnym PiS-em. Teraz powstała partia, która jest wyraźnie antyunijna. To jest trzon tożsamości tego nowego tworu - stwierdził prof. Rychard.