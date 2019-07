WOPR. Zagubieni na morzu. "Chcemy ratować człowieka, ale jego tam nie ma"

Łabędzie, flamingi, żółwie – na plażach nie brakuje dmuchanych zwierząt i zabawek. Mimo tego, że są całkiem duże, łatwo je zgubić. – Wystarczy silny podmuch wiatru, by zabawka odpłynęła. Ktoś o tym nie wiem, myśli, że to człowiek i wzywa nas na ratunek – mówią WOPR-owcy.



WOPR: na ratunek dmuchanej zabawce

Stąd apel do urlopowiczów, którzy wybierają się nad Bałtyk o to, by pilnowali zabawek i wiatr nie zwiewał ich z plaży do wody. Służby przestrzegają, że taki obiekt szybko przemieszcza się po wodzie, nawet wiele kilometrów na sąsiednie kąpieliska. Może też uruchomić akcję poszukiwawczo-ratowniczą.