Akcja ratunkowa nad Bałtykiem. Aż pięć osób potrzebowało pomocy

Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży w Sobieszewie. Troje dzieci topiło się w Bałtyku. Na ratunek rzucił się ich dziadek. Inny mężczyzna, który także wbiegł do wody chcąc pomóc, sam zaczął tej pomocy potrzebować.

W pewnym momencie zauważył trójkę dzieci kurczowo trzymających się siebie, które co chwilę znikały pod powierzchnią wody. Za nimi płynął ich dziadek wołając o pomoc.

Pan Rafał kazał żonie wezwać ratowników na pomoc, a sam wbiegł do wody. Tam, gdzie dzieci zniosła fala, było już bardzo głęboko. Gdy policjant zbliżył się do dzieci rzucił im dmuchane koło, które dzieci i ich dziadek chwyciły. Potem całą czwórkę przejął ratownik WOPR.

Wtedy okazało się, że inny mężczyzna, który także wbiegł do wody chcąc pomóc, sam zaczął tej pomocy potrzebować. Na szczęście na plaży był też emerytowany policjant z Bydgoszczy, który także ruszył z pomocą i to on wyciągnął mężczyznę na brzeg.