Wołoszański rywalem Macierewicza. Ostry komentarz z PiS

Bogusław Wołoszański liderem listy Koalicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim - w okręgu Antoniego Macierewicza. Co o tej kandydaturze myśli senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski? - Za programy go cenię. Były bardzo interesujące. Jako młody człowiek z wielkim zainteresowaniem ich słuchałem. Gdy poznałem jego historię i dowiedziałem się, że podpisał (dokumenty o współpracy z służbami PRL - red.), to straciłem do niego sympatię - powiedział Stanisław Karczewski w programie "Tłit" WP. - W życiu bym na niego nie zagłosował i myślę, że wyborcy w Piotrkowie Trybunalskim wybiorą Antoniego Macierewicza, wieloletniego antykomunistę, człowieka wielkiej klasy o ugruntowanych i wiadomych poglądach. To następny strzał w kolano (Koalicji Obywatelskiej - red.) - dodał.