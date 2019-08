Wołodymyr Zełenski: Rosja musi oddać Krym, jeśli znów chce być w gronie państw G8

Prezydent Ukrainy skomentował na Twitterze pomysł powrotu Rosji do grupy państw G8. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że warunkiem przywrócenia Rosji w skład elitarnego grona, jest oddanie Krymu Ukrainie oraz spełnienie kilku innych postulatów.

Dyskusja na ten temat rozgorzała po tym, jak we wtorek Donald Trump podczas konferencji prasowej powiedział, że mógłby poprzeć powrót do formatu G8 z Rosją.

Zełenski stawia warunki

W kolejnym wpisie w mediach społecznościowych dodał, że jeśli Rosja chce ponownie zostać dopuszczona do głównego stołu rozmów światowej dyplomacji, powinna spełnić kilka warunków. Wśród nich Zełenski wymienia oddanie Ukrainie Krymu, zaprzestanie działań wojennych w Donbasie oraz uwolnienie ponad stu więźniów politycznych i ukraińskich marynarzy, których Kreml przetrzymuje.

Poparcie europejskich liderów

W podobnym do Zełenskiego tonie wypowiedział się Emanuel Macron, który w poniedziałek spotkał się z Władimirem Putinem. Jak powiedział prezydent Francji: "jest jasne, ze zarówno powrót do G8, jak i powrót do w pełni znormalizowanych relacji Rosji z Unią Europejską wymagają rozwiązania kwestii ukraińskiej.