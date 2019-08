Spotkanie Macron - Putin. Jednym z tematów sprawa Ukrainy i wybuchu w Rosji

Francja. Prezydent spotkał się z Władimirem Putinem w Forcie Bregancon. Politycy rozmawiali m.in. o politycznych zmianach na Ukrainie oraz o relacjach francusko-rosyjskich. Putin skomentował również sprawę ostatnich wybuchów w Rosji.

Emmanuel Macron zapowiedział, że wkrótce weźmie udział w szczycie przywódców Ukrainy, Rosji i Niemiec, by zakończyć konflikt na wschodzie Ukrainy. - Jest to okazja, aby położyć kres trwającemu od pięciu lat konfliktowi - podkreślił prezydent Francji na konferencji prasowej.

- Są rzeczy, o których warto mówić i które dają podstawy do ostrożnego optymizmu - powiedział z kolei Władimir Putin.

Macron dodał również, że w 2020 r. pojedzie do Moskwy na obchody 75. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Putin podziękował za przyjęcie zaproszenia na to wydarzenie.

Putin odniósł się również do wybuchu, do którego doszło 8 sierpnia na poligonie w północnej Rosji. Według prezydenta, to zdarzenie nie spowodowało ryzyka zwiększonego promieniowania.