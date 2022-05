Wołodymyr Zełenski o "ważnym dokumencie". "Porozumienie jest opracowane"

- Gwarancje bezpieczeństwa to ważny dokument, traktat. Ważne, by nie był on papierowy, ale faktyczny i by dopomógł nam w przyszłości. Dzisiaj doszło do tego, że porozumienie to przewiduje krąg państw-partnerów naokoło Ukrainy bez Rosji. Gwarantów bezpieczeństwa bez Rosji - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym.