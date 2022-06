Medal Wolności Słowa. Wybierz swojego bohatera. Oto kandydaci Wirtualnej Polski

Profesor profesor Szymon Malinowski, szef zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk zasługuje, naszym zdaniem, na nominację do Medalu Wolności Słowa za to, w jaki sposób tłumaczy nam sprawy klimatu. Rozważnie wskazuje, co dla natury może zrobić każdy z nas, nie popadając w przesadę.