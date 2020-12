Wojsko USA zostanie w Niemczech. Weto Trumpa nie przejdzie?

We wtorek w USA Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o budżecie Pentagonu (NDAA) na 2021 rok. Warunkuje ona m.in. planowanie przez Trumpa wycofanie wojsk USA z Niemiec , a także przedstawienie oceny skutków tego kroku oraz zwiększa kary dotyczące gazociągu Nord Stream 2 .

Zobacz także: Polska uznała wynik wyborów w USA? "Prowadzimy aktywny dialog z demokratami"

USA. Weto Trumpa nie przejdzie?

John R. Deni z think tanku Strategic Studies Institute w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że odrzucenie weta Trumpa przez Kongres zdarzyłoby się po raz pierwszy od 2017 roku, kiedy to Trump objął stanowisko prezydenta. - Dowiemy się niedługo, jak silne jest poparcie dla ustawy wśród Republikanów w Senacie, większość wydaje się być za. Nie mamy jeszcze pewności czy na tyle dużo, by odrzucić weto - powiedział ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa.