Wycofanie wojsk USA z Niemiec utknęło w martwym punkcie. Berlin żywi nadzieję

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trumpa z 15 czerwca, jedna trzecia z ok. 36 tys. amerykańskich żołnierzy w Niemczech miała jak najszybciej opuścić kraj. Od ogłoszenia tej decyzji upłynęło ponad cztery miesiące. Centrum Dowodzenia Siłami Zbrojnymi USA w Europie (Eucom) z siedzibą w Stuttgarcie ogłosiło, że przygotowania potrzebują jeszcze czasu. "Planowanie odbywające się na najwyższych szczeblach uwzględnia wiele aspektów i jeszcze trochę potrwa” – wynika z pisemnej odpowiedzi Eucom. W sumie 12 z 36 tysięcy żołnierzy stacjonujących w Niemczech ma zostać wycofanych. Dobra połowa ma być odwołana do USA, 5 600 ma być przeniesionych do innych krajów NATO.